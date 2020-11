Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès tacle Tuchel pour Marquinhos !

Publié le 4 novembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que Marquinhos devrait à nouveau évoluer au poste de milieu de terrain contre le RB Leipzig, Pierre Ménès ne comprend pas l’obstination de Thomas Tuchel et tacle l’entraîneur du PSG.

Ces dernières semaines, Thomas Tuchel a opté pour un choix tactique fort au PSG en alignant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au poste de milieu de terrain défensif. Une décision qui est loin de faire l’unanimité chez les observateurs, qui estiment que ces deux joueurs seraient bien plus utiles dans leurs positionnements d’origine. Et alors que le PSG affrontera le RB Leipzig ce mercredi soir en Ligue des Champions, Pierre Ménès a vivement critiqué Thomas Tuchel.

« Tuchel persiste et signe »

Via son compte Twitter , le consultant de Canal + réagit au positionnement de Marquinhos dans l’entrejeu et utilise l’exemple Sergio Ramos pour tacler l’entraîneur du PSG : « Tuchel persiste et signe en alignant Marquinhos au milieu parce qu’il est « l’âme de l’équipe » heu Ramos il est pas l’âme du Real ? Et il joue où ? », lâche Pierre Ménès.