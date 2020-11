Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo Pereira envoie un très gros message à Thomas Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 9h45 par A.M.

Positionné une nouvelle fois en défense centrale, Danilo Pereira a livré une prestation mitigée face au RB Leipzig mercredi soir (1-2). Après la rencontre il reconnaît d'ailleurs qu'il est plus à l'aise au milieu de terrain.

Comme attendu et comme voulu par Thomas Tuchel, Danilo Pereira était une nouvelle fois positionné en défense centrale à l'occasion du déplacement à Leipzig mercredi soir (1-2). Ce choix du technicien allemand, qui lui permet de placer Marquinhos au milieu de terrain, ne fait pas l'unanimité et ne semble pas porter ses fruites. L'international portugais est en difficulté dans son nouveau rôle au PSG et après la rencontre contre le club allemand, il a reconnu que son vrai poste était au milieu de terrain.

«Moi, je suis milieu de terrain»