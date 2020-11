Foot - PSG

PSG - Malaise : La réaction surprenante de Mbappé après sa convocation avec la France !

Publié le 5 novembre 2020 à 17h15 par D.M. mis à jour le 5 novembre 2020 à 17h23

Blessé et absent ce mercredi en Ligue des champions face au RB Leipzig, Kylian Mbappé a pourtant été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Sur les réseaux sociaux, le joueur du PSG a commenté cet appel.

Blessé face au FC Nantes samedi dernier, Kylian Mbappé n’a pu disputer la rencontre de Ligue des champions ce mercredi face au RB Leipzig, et a également été contraint de déclarer forfait pour le prochain match de Ligue 1 face à Rennes. Pourtant, ce jeudi, Didier Deschamps a convoqué Mbappé pour les trois prochaines rencontres de l’équipe de France. Présent en conférence de presse le sélectionneur a justifié la convocation de l’attaquant du PSG : « Le forfait de Camavinga est acté, ce qui n'est pas le cas de Kylian. Il n'a pas joué hier, ce week-end je ne sais pas, mais par rapport à notre échéance contre le Finlande, et surtout contre le Portugal, il n'y a pas de certitudes qu'il ne puisse pas être disponible (...) Il n'y a pas de certitudes dans le sens négatif. J'échange avec le joueur. Bien évidemment, les médecins échangent aussi entre eux. S'il est dans la liste, c'est qu'il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible. Pas pour mercredi contre la Finlande, mais samedi contre le Portugal. Bien sûr on va suivre son évolution, mais si tout se passe bien, il devrait être là ».

Mbappé est heureux

Une convocation qui ne devrait pas plaire à Thomas Tuchel qui avait émis le souhait de conserver son joueur durant la trêve internationale. L'attaquant, de son côté, a réagi sur les réseaux sociaux. « Blessed » a posté Kylian Mbappé sur son compte Twitter . Un mot loin d'avoir été utilisé au hasard. En anglais, ce terme peut être traduit par « béni » ou « heureux ».