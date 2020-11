Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel se fait encore reprendre de volée pour Danilo !

Publié le 5 novembre 2020 à 16h45 par A.M.

Convoqué sans surprise pour les prochaines rencontres du Portugal, Danilo Pereira retrouvera également sa place de milieu de terrain comme l'explique Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien.

Depuis qu'il a décidé d'aligner Danilo Pereira en défense centrale, Thomas Tuchel s'attire les critiques. Il faut dire que l'international portugais a évolué durant toute sa carrière au milieu de terrain. « Défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Non, je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer à ce que le coach me demande. Mes partenaires m’aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense », rappelait Danilo Pereira après la défaite contre Leipzig en Ligue des Champions mercredi soir.

Le sélectionneur du Portugal voit Danilo comme un milieu