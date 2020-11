Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel ne lâchera rien pour ce choix radical !

Publié le 4 novembre 2020 à 20h15 par A.M.

Alors que son choix d'inverser les positions entre Danilo Pereira et Marquinhos est régulièrement critiqué, Thomas Tuchel n'aurait toutefois pas l'intention de changer ses plans.

A l'occasion de la réception de Dijon en Ligue 1, Thomas Tuchel a effectué un choix tactique surprenant en plaçant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Une décision qui n'a pas manqué de surprendre et qui semble être faite pour durer. Critiqué à ce sujet, l'entraîneur du PSG s'agace d'ailleurs des interrogations à ce sujet. « Des critiques ? C'est quoi ? Tout le monde peut jouer les critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là. Les critiques, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et prouve. Mais les réseaux sociaux, ça n'existe pas », confiait-il après la victoire contre Nantes.

Tuchel compte bien insister pour Marquinhos et Danilo