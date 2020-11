Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps justifie un choix très fort avec Mbappé qui ne va pas plaire à Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 15h15 par A.M.

Toujours blessé et indisponible avec le PSG, Kylian Mbappé a pourtant été convoqué par Didier Deschamps pour prendre part aux trois prochaines rencontres des Bleus. Un choix que justifie le sélectionneur.

Les tensions risquent de s'accentuer. En effet, alors que Kylian Mbappé s'est blessé contre le FC Nantes, l'attaquant du PSG était absent contre Leipzig mercredi soir et le sera encore samedi face au Stade Rennais. Face à cette situation, Thomas Tuchel a rapidement affiché sa volonté de voir son joueur rester à Paris durant la trêve internationale : « Non, je ne sais pas du tout. Je pense qu’ils vont rester là avec nous pour récupérer. Maintenant, on a un match très difficile contre Rennes samedi et après les gars rejoindront leurs équipes nationales . » Mais visiblement, Didier Deschamps n'avait pas l'intention de satisfaire le PSG puisque Kylian Mbappé fait bien partie de la liste élargie de 26 joueurs pour les trois prochains matches de l'équipe de France. Un choix que le sélectionneur a justifié.

«Il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible»