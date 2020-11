Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel interpelle clairement Deschamps pour Mbappé !

Publié le 5 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Absent contre Leipzig mardi soir, Kylian Mbappé devrait également rater le choc face au Stade Rennais samedi. Par conséquent, Thomas Tuchel espère qu'il pourra conserver son attaquant durant la trêve internationale.

Sorti sur blessure contre le FC Nantes samedi, Kylian Mbappé a cruellement manqué au PSG à Leipzig où les Parisiens se sont inclinés mercredi soir (1-2). Et alors que son cas ne suscitait pas d'inquiétude initialement, l'attaquant français sera finalement absent contre le Stade Rennais samedi pour le choc de la 10ème journée de Ligue 1 et dernier match avant la trêve internationale. Bien évidemment du côté du PSG, on espère que Didier Deschamps laissera au repos Kylian Mbappé alors que l'équipe disputera trois matches durant cette trêve.

Tuchel pense conserver Mbappé durant la trêve