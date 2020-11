Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps, équipe de France... Mbappé au cœur d'un gros imbroglio ?

Publié le 5 novembre 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que le PSG compte conserver Kylian Mbappé durant la trêve internationale, Didier Deschamps pourrait bien en décider autrement...

Absent contre Leipzig mercredi soir, Kylian Mbappé ne devrait pas être de retour contre le Stade Rennais samedi. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a d'ailleurs affiché sa volonté de conserver son attaquant durant la trêve internationale : « Non, je ne sais pas du tout. Je pense qu’ils vont rester là avec nous pour récupérer. Maintenant, on a un match très difficile contre Rennes samedi et après les gars rejoindront leurs équipes nationales ». Noël Le Graët s'est d'ailleurs prononcé sur ce dossier au micro de RTL : « Si Mbappé est blessé, Didier Deschamps ne prendra pas de risque sur la santé des hommes, quel qu'il soit. Il préfère avoir son équipe type à tout moment. Avec les trois matches il aura au moins 24 ou 25 joueurs, donc il peut faire tourner. Mais le match important, c'est le Portugal. La France se doit de se qualifier, ou en tout cas de mettre toutes les chances de son côté. On doit avoir la meilleure équipe possible . »

Deschamps devrait sélectionner Mbappé