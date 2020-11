Foot - PSG

Ligue des Champions : Le PSG en plein cauchemar à Leipzig

Publié le 4 novembre 2020 à 23h03 par B.C. mis à jour le 4 novembre 2020 à 23h10

Soirée cauchemardesque en Allemagne pour le PSG qui s'est incliné pour la deuxième fois de la saison en Ligue des champions contre Leipzig (2-1), malgré l'ouverture du score d'Angel Di Maria. Une première dans l'ère qatarie du club.

Privé de nombreux cadres ce mardi soir à l'instar de Kylian Mbappé et Neymar, le PSG s'est fait surprendre par le RB Leipzig. Angel Di Maria avait pourtant rapidement ouvert le score (6') mais n'a pas su doubler la mise dix minutes plus tard sur penalty, voyant sa frappe stoppée par Péter Gulácsi (16'). Malgré une bonne première période des Parisiens, les hommes de Julian Nagelsmann en profiteront pour revenir au score avant la mi-temps par l'ancien parisien Christopher Nkunku (42') avant de prendre l'avantage grâce à un penalty réussi d'Emil Forsberg (57') après une main de Presnel Kimpembe dans la surface. Cela se compliquera un peu plus à 20 minutes de la fin pour le PSG avec l'expulsion d'Idrissa Gueye (70') avant le craquage de Kimpembe (90+5'), auteur d'un tacle assassin sur Poulsen dans le temps additionnel qui l'obligera à quitter ses partenaires. Comme Manchester United face à Istanbul Basaksehir (2-1) un peu plus tôt dans la soirée, le PSG se fait donc surprendre à l'extérieur et manque l'occasion de prendre la tête du groupe H. Le club de la capitale n'aura plus le droit à l'erreur lors de la phase retour.