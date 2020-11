Foot - PSG

PSG - Malaise : Le cas Neymar crée la discorde en interne !

Publié le 4 novembre 2020 à 16h15 par B.C. mis à jour le 4 novembre 2020 à 16h19

Malgré l'état de Neymar, la fédération brésilienne espère encore récupérer l'attaquant du PSG pour les prochains matches de la Seleção. Une situation qui agacerait le club de la capitale, désireux de conserver son joueur afin que celui-ci se rétablisse au plus vite.

Avec un calendrier resserré dû à la crise du Covid-19, le PSG est en proie à une vague de blessures depuis le début de la saison. Ce mercredi, Thomas Tuchel devra composer sans Mauro Icardi, Julian Draxler, Juan Bernat, Marco Verratti, Kylian Mbappé ou encore Neymar pour affronter Leipzig (21h00). Touché à la cuisse lors du déplacement à Istanbul la semaine dernière, l'international auriverde inquiéterait d'ailleurs le staff parisien. Tuchel a annoncé que Neymar ne devrait pas être disponible avant la fin de la trêve internationale, et à en croire les informations de L'Equipe, le PSG aurait déjà contacté la fédération brésilienne pour évoquer son cas. Dans la capitale, on espère que Neymar ne sera pas appelé par Tite et qu'il pourra ainsi poursuivre sa convalescence à Paris, mais la Seleçao pourrait en décider autrement.

Le PSG et le Brésil en désaccord pour Neymar