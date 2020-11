Foot - PSG

PSG - Malaise : Le nouveau coup de gueule de Tuchel face aux critiques !

Publié le 5 novembre 2020 à 18h45 par A.M.

De nouveau visé par les critiques après la défaite du PSG contre le RB Leipzig mercredi soir (1-2), Thomas Tuchel s'agace des reproches qui lui sont fait.

Contre le RB Leipzig, le PSG a concédé une défaite qui place le club de la capitale dans une situation délicate en Ligue des Champions (1-2). Et encore une fois, Thomas Tuchel est pointé du doigt et doit faire face aux critiques sur ses choix tactiques. Le technicien allemand a effectivement aligné une nouvelle fois Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain tandis que ses choix en cours de match ont également intrigué à l'image du remplacement de Pablo Sarabia par Thilo Kehrer. Après la rencontre, Thomas Tuchel s'est donc prononcé sur ses choix et s'agace une nouvelle fois des critiques répétées à son encontre.

«Tout le monde peut être entraîneur après un match. C'est plus difficile d'être entraîneur avant un match»