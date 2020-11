Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Pochettino… Qui faut-il pour remplacer Tuchel ?

Publié le 6 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Plus que jamais dans la tourmente au PSG, Thomas Tuchel voit la question de sa succession prendre de l’ampleur. Qui faudrait-il alors nommer pour le remplacer ?

Entre le PSG et Thomas Tuchel, la fin de l’histoire est bien compliquée. En effet, si l’Allemand a permis au club de la capitale d’atteindre la finale de la dernière Ligue des Champions, il est aujourd’hui au coeur des critiques. En effet, les résultats du club de la capitale sont bien loin des attentes et l’entraîneur du PSG est plus que jamais pointé du doigt, notamment pour ses choix. Une situation qui confirme plus que jamais que Tuchel n’ira pas au-delà de cette saison puisque son contrat expire en juin prochain. Pire encore, il ne serait pas exclu que l’entraîneur du PSG soit démis de ses fonctions avant cette date, laissant ainsi sa place au milieu de la saison. La question sera alors de savoir qui sera le prochain à venir s’asseoir sur le banc du Parc des Princes.

Qui pour remplacer Tuchel ?

Thomas Tuchel sur le départ, le PSG devra donc se trouver un nouvel entraîneur. Forcément, le nom de Massimiliano Allegri revient très souvent comme c’est le cas depuis le retour de Leonardo au sein du club de la capitale. L’Italien est très apprécié par le directeur sportif qui apprécierait forcément de travailler avec lui à Paris. Mais d’autres candidats sont évoqués à l’instar de Mauricio Pochettino et Thiago Motta, anciens joueurs du PSG. Ce feuilleton risque en tout cas de faire de pus en plus parler au fil des semaines, surtout si Thomas Tuchel n’arrive pas à redresser la barre.



Alors, qui faut-il pour remplacer Tuchel ?