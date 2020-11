Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Leonardo... La sortie forte de Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Battu par le RB Leipzig mercredi, le PSG se retrouve en mauvaise posture en Ligue des Champions et l'avenir de Thomas Tuchel est menacé...

La vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Le PSG s'était facilement imposé contre le RB Leipzig en demi-finale de la dernière Ligue des Champions (0-3). Mais dans un groupe difficile où chaque point compte, les Allemands ont pris leur revanche (2-1), cette saison. Malgré l'ouverture du score rapide d'Angel Di Maria, le PSG a perdu la main et même terminé le match à neuf. Après trois journées, Paris est en position délicate. Et Thomas Tuchel aussi. Ces résultats européens pourraient en effet accélérer son départ du PSG..

« Je n'ai pas l'impression d'être seul »