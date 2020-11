Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pousse un coup de gueule sur son avenir incertain !

Publié le 6 novembre 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais contesté pour ses choix tactiques au PSG ainsi que ses récents résultats en Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourrait être remercié dans les prochaines semaines. Mais l’entraîneur allemand est monté au créneau à ce sujet face aux journalistes.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel terminera-t-il la saison dans sa fonction d’entraîneur du club de la capitale ? L’Equipe a révélé dans ses colonnes du jour que le technicien allemand ne serait pas menacé à court terme, mais un mauvais résultat lors du prochain match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig pourrait toutefois lui être fatal. En attendant, Tuchel craint-il d’être remercié par la direction du PSG ?

« J’ai déjà entendu cette question… »