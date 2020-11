Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri pose déjà des conditions colossales pour succéder à Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 13h15 par A.M.

Grande priorité de Leonardo pour succéder à Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri n'est pas opposé à l'idée de signer au PSG, mais pas dans n'importe quelles conditions.

Compte tenu du début de saison réalisé par le PSG, Thomas Tuchel est sur la sellette. Le technicien allemand déçoit tant par ses résultats que par certains de ses choix, et Leonardo souhaiterait se séparer de ses services le plus rapidement possible. Encore faut-il obtenir le feu vert de Doha qui devra verser des indemnités de licenciement avoisinant les 10M€ pour se séparer de Tuchel et son staff. Quoi qu'il en soit, Leonardo a les idées claires et rêve de placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG depuis son retour au poste de directeur sportif, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Le technicien italien étant libre depuis la fin de son aventure avec la Juventus en 2019.

Allegri veut des garanties pour signer au PSG