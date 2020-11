Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait une idée précise pour le successeur de Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 11h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel semble menacé à moyen terme, du côte de l'état-major du PSG à Doha, Mauricio Pochettino aurait plusieurs partisans.

L'avenir de Thomas Tuchel devrait être un sujet récurrent dans les prochaines semaines. Et pour cause, le PSG connaît un début de saison délicat avec notamment deux défaites en Ligue des Champions qui compliquent la qualification pour les huitièmes de finale. Mais surtout, le technicien allemand est pointé du doigt pour ses choix à l'image de celui d'inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Par conséquent, à moyen terme, Thomas Tuchel, dont le contrat arrive à échéance en fin de saison, est menacé. Et pour le remplacer, les noms de Massimiliano Allegri et Thiago Motta circulent mais ce n'est pas tout.

Des partisans à Doha pour Pochettino ?