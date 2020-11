Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace se précise pour Leonardo, avec Allegri...

Publié le 6 novembre 2020 à 0h45 par A.C.

Annoncé comme le grand favori pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri pourrait bien faire son retour en Serie A.

L’avenir de Thomas Tuchel semble compromis et les spéculations vont bon train, concernant son successeur. En décembre dernier, nous vous dévoilions sur le10sport.com l'intérêt de Leonardo pour Massimiliano Allegri, ancien coach de la Juventus et du Milan AC. Cette piste a pris de l’ampleur et a d’ailleurs été confirmé ces derniers mois par La Gazzetta dello Sport ou encore L’Équipe . Mais le PSG ne semble pas être le seul club sur les traces d’Allegri...

L’Inter déterminée pour Allegri ?