Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un retour à l’ASSE d’ores et déjà acté pour Perrin ?

Publié le 6 novembre 2020 à 0h30 par D.M.

Jeune retraité, Loïc Perrin a annoncé qu’il pourrait faire son grand retour à l’ASSE, possiblement dans un rôle de directeur sportif.

Loïc Perrin a fait toute sa carrière à l’ASSE. Une fidélité qui illustre l’attachement du défenseur au club stéphanois. Le joueur espérait, d’ailleurs, terminer son aventure dans le Forez sur une bonne note en remportant la dernière Coupe de France. Mais le 24 juillet dernier, la rencontre face au PSG a tourné au cauchemar pour Loïc Perrin, expulsé après un gros tacle sur Kylian Mbappé. Quelques jours plus tard, l’ancien international français annonçait sa retraite sportive, mais son histoire avec l’ASSE est loin d’être terminée. Désormais chroniqueur pour Téléfoot la chaîne , Loïc Perrin a annoncé qu’il devrait faire son grand retour au sein du club stéphanois.

« Un retour à l’ASSE ? C'est plus ou moins prévu »