Mercato - PSG : Cette révélation à 15M€ dans ce gros dossier !

Publié le 6 novembre 2020 à 0h15 par A.M.

Alors que David Alaba devrait quitter le Bayern Munich libre à l'issue de la saison, ses exigences salariales seraient également un frein pour de nombreux clubs.

Ces derniers jours, David Alaba se retrouve au cœur des toutes les spéculations. Et pour cause, alors que son contrat prend fin en juin prochain, le Bayern Munich a récemment annoncé avoir stoppé les discussions pour une prolongation. « Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre », confiait Herbert Hainer, président du club bavarois dimanche.

Alaba réclame 15M€ nets par an