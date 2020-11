Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alaba aurait proposé ses services à un cador européen !

Publié le 5 novembre 2020 à 21h45 par D.M.

En désaccord avec les dirigeants du Bayern Munich, David Alaba a de grandes chances de quitter l’Allemagne dans les prochains mois. Le défenseur central privilégierait un départ vers l’Espagne et aurait proposé ses services au Real Madrid.

David Alaba a de grandes chances de ne plus porter le maillot du Bayern Munich la saison prochaine. En effet, son contrat avec le club allemand expire en juin prochain et le joueur ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail notamment en raison des exigences salariales de son entourage. Ainsi, face à cette situation qui est dans l’impasse, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a annoncé, dimanche dernier, qu’il retirait l’offre de prolongation de contrat proposée à Alaba : « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre . » Un contexte qui pourrait être favorable au PSG, intéressé par l’international autrichien, tout comme de nombreuses équipes européennes

Alaba aurait offert ses services au Real Madrid