Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s'en tenir avec David Alaba !

Publié le 5 novembre 2020 à 7h15 par La rédaction

En fin de contrat à l'issue de la saison, David Alaba a vu le Bayern Munich fermer la porte à une prolongation. Si l’opportunité de réaliser un coup à 0€ est réelle pour le PSG, l’Autrichien souhaiterait toutefois un contrat en or.

L’annonce a presque instantanément déchaîné les passions. En mettant fin aux négociations pour la prolongation de contrat de David Alaba, le Bayern Munich a envoyé un message à bon nombre des grands d’Europe. Depuis, ça se bouscule pour tenter d’attirer l’Autrichien, et la liste des prétendants est aussi longue que prestigieuse. Entre autres, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, l’Inter Milan ou encore le PSG seraient positionnés sur le dossier du joueur de 28 ans, qui pourrait débarquer gratuitement dans sa nouvelle équipe l’été prochain.

Un salaire de 15M€ par an