Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue inéluctable pour l'avenir de David Alaba !

Publié le 4 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Le père de David Alaba aurait refusé la dernière offre proposée par le Bayern Munich. Un départ dans les prochains mois semble de plus en plus probable.

L’histoire entre David Alaba et le Bayern Munich semble toucher à sa fin. Ce dimanche, le président du club allemand Herbert Hainer a annoncé qu’il retirait l’offre de prolongation de contrat transmise au joueur en raison des exigences du clan Alaba et notamment de son agent Pini Zahavi. La situation est donc dans l’impasse et un départ semble se profiler pour l’international autrichien comme l’a indiqué Hasan Salihamidzic. « J'ai reparlé à son agent samedi et j'ai essayé de reparler à David dimanche parce que je voulais savoir ce qui se passait, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais plus comment nous allons trouver un moyen de nous retrouver. Nous avons fait une offre et elle a été rejetée. Maintenant, nous devons supposer que David va nous quitter » a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich.

Le père de David Alaba aurait refusé une offre du Bayern Munich