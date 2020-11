Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans un dossier chaud du Real Madrid ?

Publié le 5 novembre 2020 à 12h15 par Th.B.

Bien que l’Espagne resterait sa priorité et que le Real Madrid tiendrait la corde, le PSG aurait plus qu’une simple carte à jouer avec David Alaba qui serait pour le moment plus proche du départ que d’une prolongation de contrat avec le Bayern Munich.

C’est l’un des dossiers chauds de ces derniers jours. Lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Bayern Munich, David Alaba (28 ans) qui n’a connu que le club bavarois au cours de sa carrière professionnelle devrait être disponible sur le marché des transferts l’été prochain. En effet, au vu des déclarations du président Herbert Hainer et du directeur sportif Hasan Salihamidzic, il y a de fortes chances qu’Alaba plie bagage, après que les deux parties aient échoué à parvenir à un accord. Selon la presse ibérique, le Real Madrid fait figure de favori dans la course à la signature de David Alaba. Néanmoins, le PSG, qui formulerait également un intérêt pour l’Autrichien polyvalent, ne serait pas en reste.

Objectif Espagne pour Alaba, mais le PSG a une carte à jouer