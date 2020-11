Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, ventes... Le constat accablant de Villas-Boas en privé !

Publié le 5 novembre 2020 à 9h00 par A.M.

Alors que l'OM connaît un début de saison poussif notamment à cause du niveau de jeu proposé par ses cadres, André Villas-Boas s'étonnerait en privé d'avoir reçu si peu d'offres pour ses meilleurs joueurs.

Comme attendu, l'Olympique de Marseille a mené un mercato au rabais. En effet, handicapé par d'importants problèmes financiers, accentués par la crise sanitaire liée au Covid-19, le club phocéen n'a investi que 8M€ pour recruter cinq joueurs. Une somme qui a d'ailleurs été intégralement dépensée pour Luis Henrique. Les quatre autres recrues sont arrivées libres (Gueye et Nagatomo) ou sous la forme de prêts (Balerdi et Cuisance). Compte tenu de ses moyens, l'OM s'est finalement bien renforcé, mais la principale surprise de ce mercato vient de l'absence des ventes qui étaient pourtant très attendues.

Villas-Boas ne comprend pas que l'OM n'ait pas reçu d'offres pour ses joueurs