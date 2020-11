Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba est interpellé par un cador européen !

Publié le 5 novembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Toujours courtisé par le Real Madrid notamment alors que son avenir pourrait s’inscrire loin de Manchester United malgré l’activation de la clause pour une saison supplémentaire, Paul Pogba rejoindra-t-il la Juventus ? Le directeur sportif de la Vieille Dame n’a pas caché son affection pour le Français, mais a botté en touche concernant une éventuelle opération.

Officiellement, son contrat court jusqu’en juin prochain. Ce qui laisserait entendre que Paul Pogba sera dans la possibilité de discuter avec les clubs de son choix dès le mois de janvier afin de se mettre d’accord sur les bases de son futur contrat avec les équipes en question. Néanmoins, au moment de recruter à l’été 2016 celui qui allait devenir champion du monde avec l’Équipe de France, Manchester United était parvenu à trouver un terrain d’entente avec le joueur et ses représentants pour inclure une année supplémentaire optionnelle en plus des 5 années de son bail. Et selon diverses informations ayant circulé dans la presse ces derniers temps, la direction des Red Devils auraient déjà activé ladite option. Ce qui fait que Pogba serait à présent contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2022. Néanmoins, moins utilisé par Ole Gunnar Solskjaer, Pogba n’apprécierait pas son statut selon The Independent . De quoi raviver les rumeurs sur son avenir. Le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, resterait une option pour le milieu de terrain, tout comme un retour à la Juventus. Mais la Vieille Dame refuse de se laisser prendre au jeu des spéculations.

« Paul est un grand joueur mais il est tôt pour parler de cela »