Mercato - Real : Le dossier Haaland est fixé pour l’été prochain

5 novembre 2020

Le directeur sportif du Borussia Dortmund s’est exprimé sur le dossier Erling Haaland ces dernières heures. Des mots riches d’enseignements. Analyse.

Au cours d'une interview accordée à Sport BILD , le directeur sportif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, s'est exprimé sur l'avenir d'Erling Haaland, niant l’existence d’une clause libératoire au contrat du joueur en 2021 : « Il n'y a pas d'accord de ce genre. Mais ce n'est pas non plus le problème. Il s'agit de convaincre les joueurs de votre club et vos projets. Nous souhaitons clairement qu'Erling reste avec nous plus longtemps et nous voulons le convaincre lui et son conseiller de cela. J'en suis assez confiant. Je pense qu'Erling se sent très à l'aise au BVB. Il a définitivement fait le bon pas l'hiver dernier en nous rejoignant. Personnellement, je considérerais qu'il serait une erreur de passer au club suivant après si peu de temps ». Que faut-il en penser ?

Pas de marge de manœuvre pour Haaland

Les mots du dirigeant du Borussia Dortmund ne laissent aucune part au doute : le club n’est pas disposé à laisser parti Haaland l’été prochain. En conséquence, le Real devra mettre sur la table une offre XXL pour arracher le buteur norvégien. Or comme le club merengue doit déjà investir lourdement sur l’opération Mbappe, une offensive sur Haaland dès l’été 2021 apparaît très peu probable