PSG - Malaise : Quand Kevin Trapp assure la défense de Neymar !

Publié le 6 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Ancien portier du PSG, Kevin Trapp est revenu sur son passage dans la capitale parisienne, évoquant également la mauvaise image que possède Neymar, accusé de simuler régulièrement. L'Allemand a tenu à prendre la défense de son ancien coéquipier.

Arrivé au PSG lors de l'été 2015 pour apporter de la concurrence à Salvatore Sirigu, Kevin Trapp a eu l'occasion de côtoyer Neymar une seule saison avant de quitter le PSG en prêt pour faire son retour à l'Eintracht Francfort avant d'être définitivement cédé lors de l'été 2019. Régulièrement accusé de simulation et d'exagération en match afin d'obtenir des fautes et ainsi de mettre dans de bonnes positions le PSG, Neymar est souvent décrié et vivement critiqué pour son comportement, qui a le don d'exaspérer plus d'un. Toutefois, Kevin Trapp ne partage pas cet avis, et a tenu à défendre son ancien coéquipier, affirmant qu'il était d'une grande aide.

« Si vous avez Neymar dans l'équipe, il vous aidera »