PSG - Polémique : Marquinhos, Danilo… Pierre Ménès charge Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 20h15 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel a une nouvelle fois décidé d’aligner Marquinhos dans l’entrejeu et Danilo Pereira en défense central mercredi soir lors de Leipzig-PSG, Pierre Ménès tacle l’entraîneur allemand.

Malgré les nombreuses critiques essuyées ces derniers jours sur son nouveau choix tactique fort qui consiste à installer Danilo Pereira en défense central et Marquinhos au poste de sentinelle, Thomas Tuchel a de nouveau opté pour ce choix fort mercredi soir contre le RB Leipzig. Une tactique qui n’a pas empêché le PSG de s’incliner en Allemagne (2-1), et l’entraîneur allemand cristallise donc de nouveau les critiques à ce sujet. Sur son blog, Pierre Ménès s’est d’ailleurs payé Tuchel pour ses choix dans la composition du PSG.

« Cet inversement de postes est une faute tactique majeure »