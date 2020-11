Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Pochettino... Leonardo ne manque pas d’idées pour remplacer Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Leonardo aurait plusieurs pistes pour assurer la succession d’un Thomas Tuchel plus critiqué que jamais, au Paris Saint-Germain.

L’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain semble plus que jamais compromis. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et sa relation avec Leonardo semble plus glaciale que jamais. Le directeur sportif n’a toujours pas digéré les critiques du dernier mercato et la gestion de Marquinhos et de Danilo Pereira ne fait que jeter de l’huile sur le feu. D’ailleurs, si le capitaine du PSG n’a pas hésité à soutenir son entraineur, le Portugais a de son côté fustigé ses choix. « Oui, défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain » a récemment confié le milieu recruté lors du dernier mercato, au micro de Téléfoot La Chaine . « J’essaie de m’habituer à ce que le coach me demande ». Tous ces facteurs font que la position de Tuchel est très fragilisée et son départ du PSG semble de plus en plus envisageable...

Les gros profils Allegri et Pochettino

Mais qui pourrait le remplacer ? En décembre dernier, nous vous dévoilions la piste Massimiliano Allegri, très appréciée par Leonardo. L’ancien de la Juventus semble clairement avoir une carte à jouer, puisque nos informations ont été tour à tour confirmées par plusieurs médias au cours de ces derniers mois. Cela a été le cas de La Gazzetta dello Sport , mais également de L’Équipe , qui érigent Allegri en tant que grand favori pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain. Ce jeudi, RMC Sport confirme que la piste Allegri est celle qui reviendrait régulièrement pour remplacer Tuchel, mais évoque également celle concernant Mauricio Pochettino, ancien du club et qui aimerait bien poursuivre sa carrière au PSG.

Le pari Thiago Motta