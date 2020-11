Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi n’a plus le choix pour Thomas Tuchel ?

Publié le 5 novembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais dans l’œil du cyclone après la nouvelle défaite concédée en Ligue des Champions par le PSG mercredi soir, Thomas Tuchel suscite encore plus d’interrogations sur son avenir. Et Nasser Al-Khelaïfi va devoir prendre une décision importante à ce sujet dans les semaines à venir…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé à en croire les dernières tendances, et semble donc vivre ses derniers mois sur le banc du club de la capitale. Mais ce dossier pourrait même s’accélérer avant cette échéance de fin de saison… En effet, le PSG a concédé mercredi soir sa deuxième défaite en trois journées de Ligue des Champions sur la pelouse du RB Leipzig (2-1), et une fois de plus, les choix tactiques de Thomas Tuchel ont interpellé. Alors forcément, les questions sur son avenir à court terme au PSG ont rapidement fusé…

Tuchel ne s’inquiète pas

Interrogé au micro de RMC Sport puis en conférence de presse après la rencontre, Thomas Tuchel s’est montré relativement fuyant sur son avenir au PSG : « Si je me sens en danger ? non. Des problèmes avec Leonardo qui ont des répercussions sur mon équipe ? Non, pas du tout », a-t-il expliqué dans un premier temps, avant de poursuivre : « On n'a pas parlé de mon contrat et ce n'est pas le sujet pendant une saison. Ce n'est pas le moment de le faire et il n'y a aucun problème car la situation est claire. Ça n'influence pas du tout mon travail. Ça ne change rien, que l'on gagne, fasse match nul ou perde un match ». Et même si l’entraîneur allemand affiche un discours détaché de face, son avenir devient forcément l’une des préoccupations principales du moment au PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi va devoir gérer cet épineux dossier, surtout aux vues des nombreuses critiques sur les choix tactiques de Tuchel, et un licenciement pourrait donc finir par arriver plus tôt que prévu.

Riolo, Ménès… les consultants se lâchent