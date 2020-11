Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien raté une très grosse vente cet été !

Publié le 5 novembre 2020 à 10h30 par A.M.

Dans les dernières heures du mercato, West Ham s'est positionné pour recruter Duje Caleta-Car. Mais malgré la volonté de l'OM de réaliser une grosse vente, le Croate n'a pas bougé.

Durant le mercato, l'Olympique de Marseille avait planifié au moins une grosse vente afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, deux joueurs ont rapidement été identifiés comme ceux qui devaient rapporter gros à l'OM : Morgan Sanson et Duje Caleta-Car. Leurs noms ont longtemps circulé en Premier League, mais finalement, ils sont tous les deux restés. Et pourtant, l'international croate révélait ces derniers jours avoir fait l'objet d'une offre : « Oui cet été j'ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j'ai décidé de rester ici car c'était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d'être rester . »

West Ham était proche de rafler la mise pour Caleta-Car