Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Neymar, Leonardo vise un gros coup pour remplacer Tuchel !

Publié le 5 novembre 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel ne restera pas bien longtemps au PSG, Leonardo penserait déjà à l’avenir et avec Neymar, une idée aurait germé pour le prochain entraîneur.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, Thomas Tuchel doit faire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et aujourd’hui, la menace serait plus forte que jamais. Face aux mauvais résultats en Ligue des Champions, l’Allemand pourrait partir bien avant la fin de contrat, en juin prochain. Si l’entraîneur du PSG va finalement bien au bout de la saison, il ne recevra toutefois pas de prolongation et il en est bien conscient. Un nouveau chapitre va donc prochainement débuter au Parc des Princes avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Mais qui sera l’heureux élu ?

Thiago Motta pour entraîner le PSG ?

Au moment d’évoquer le prochain entraîneur du PSG, le nom de Massimiliano Allegri revient souvent. Toutefois, Leonardo pourrait finalement avoir une autre idée pour occuper le banc de touche. En effet, comme l’a révélé sur Twitter Francesc Aguilar, journaliste espagnol, le directeur sportif du PSG penserait notamment à faire confiance à Thiago Motta. Ancien joueur du PSG, l’Italien s’est désormais dans une carrière d’entraîneur. Pourrait-il alors succéder à Thomas Tuchel ? Dans ce dossier, Leonardo pourrait d’ailleurs compter sur le soutien de Neymar, Rafinha et d’autres joueurs, qui aimeraient eux aussi voir Motta les entraîner.