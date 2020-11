Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de maître de Leonardo avec… Messi ?

Publié le 5 novembre 2020 à 14h15 par Th.B.

Guettant une opportunité lors du dernier mercato, le PSG serait toujours dans le coup pour le recrutement de Lionel Messi en marge de la prochaine session estivale des transferts.

À l’instar de cet été, moment où Lionel Messi avait envoyé via un burofax une demande à ses anciens dirigeants de le libérer de son contrat via une clause, le feuilleton Messi devrait animer le prochain mercato estival. En effet, cette fois-ci, l’international argentin sera dans la capacité de réellement partir et sans encombre puisque son contrat arrivera à expiration au mois de juin. Certes, le prochain président du FC Barcelone devrait faire le maximum pour le conserver, comme le candidat Victor Font l’a assuré. Mais l’herbe pourrait paraître plus verte ailleurs pour Messi. Et pourquoi pas au PSG ?

Le PSG garde un oeil sur le dossier Messi