Mercato - OM : Cuisance prend position pour l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 5 novembre 2020 à 13h15 par G.d.S.S. mis à jour le 5 novembre 2020 à 13h17

Malgré la période très compliquée que traverse actuellement l’OM, surtout après la grosse défaite concédée face au FC Porto, Mickaël Cuisance assure que le vestiaire n’a pas lâché André Villas-Boas.

« C'est une honte, c'est sur nous, sur l'OM qu'est tombée cette merde. Rien d'autre à dire, c'est notre parcours en Ligue des Champions. Pour être faible et faire de la merde en Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là, et on fait de la merde », avait lâché André Villas-Boas après la lourde défaite concédée par l’OM mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Porto (3-0), un résultat qui a forcément fragilisé le statut de l’entraîneur portugais qui reste sur trois défaites de rang en C1 avec le club phocéen. Mais les joueurs de l’OM ont-ils pour autant lâché Villas-Boas ?

« On ne va pas lâcher le coach »