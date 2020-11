Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule fracassant de Villas-Boas après la défaite !

Publié le 4 novembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a lourdement chuté mardi soir en Ligue des Champions face au FC Porto, André Villas-Boas n’a pas mâché ses mots après la rencontre sur la mauvaise période de son équipe.

Cette campagne 2020-2021 de Ligue des Champions s’annonce une fois de plus périlleuse pour l’OM… En trois rencontres, le club phocéen a concédé trois défaites, et la dernière en date mardi soir sur le terrain du FC Porto (3-0) fait très mal à André Villas-Boas puisqu’il est notamment synonyme de record. En effet, jamais un autre club que l’OM n’avait aligné 12 défaites de suite dans toute l’histoire de la Ligue des Champions, et Villas-Boas n’a pas mâché ses mots en conférence de presse après la rencontre.

« On fait de la m**de »