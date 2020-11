Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Motta ne ferait pas l’unanimité au PSG !

Publié le 5 novembre 2020 à 18h15 par T.M.

Ancien joueur du PSG, Thiago Motta s’est désormais lancé dans une carrière d’entraîneur. Et alors que son nom reviendrait pour succéder à Thomas Tuchel au Parc des Princes, tous ne seraient pas sur le même longueur d’onde.

Qui sera le prochain entraîneur du PSG ? Telle est la question qui revient de plus en plus alors que Thomas Tuchel se rapproche indéniablement de la fin de son aventure sur le banc parisien. Et pour venir occuper ce poste, les candidats sont nombreux. Ce jeudi, Francesc Aguilar souffle notamment le nom de Thiago Motta. Selon le journaliste espagnol, l’ancien joueur du PSG, désormais entraîneur, serait l’une des options de Leonardo pour venir remplacer Tuchel. Une piste qui serait d’ailleurs appuyée par certains joueurs du vestiaire parisien à l’instar de Neymar ou encore Rafinha.

Doha pense à un autre profil !

Après avoir joué le PSG, Thiago Motta pourrait donc désormais entraîner le club de la capitale. Mais dans sa volonté de faire confiance au technicien italien, Leonardo pourrait bien se heurter aux têtes pensantes parisiennes. En effet, comme l’a poursuivi Francesc Aguilar, du côté de Doha, on n’aurait pas forcément envie de nommer Thiago Motta pour remplacer Thomas Tuchel. L’objectif serait plutôt de faire confiance à un entraîneur expérimenté. A voir quel pourrait être ce choix par conséquent…