Mercato - Barcelone : PSG, Manchester… Le marché est ouvert pour Messi !

Publié le 5 novembre 2020 à 15h30 par Th.B.

Lionel Messi fait face à un dilemme cornélien. Quitter son club de toujours ou prolonger dans un projet dans lequel il ne croit plus vraiment. Si le capitaine du FC Barcelone décidait de partir à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat, ce ne serait pas les options qui manqueraient.

C’était le feuilleton de la fin du mois d’août. Contre toute attente, Lionel Messi décidait d’envoyer un burofax à son ancienne direction, cette dernière ayant démissionnée à présent, afin de leur faire connaître sa volonté de s’en aller via sa clause lui permettant de rompre de manière unilatérale son contrat courant jusqu’en juin 2021. Estimant que la date butoir pour exercer ladite clause était passée, le FC Barcelone a refusé de répondre favorablement à la demande de son capitaine. À contre-coeur comme il l’a assuré à Goal au mois de septembre, Lionel Messi est resté pour effectuer l’ultime année de son contrat. Et bien que le désormais ancien président Josep Maria Bartomeu ne soit plus au club et que sa direction ait démissionnée avec lui, Lionel Messi ne serait pas pour autant certain de signer un nouveau contrat. C’est l’information que The Times dévoilait ces derniers jours. Candidat à la présidence, Victor Font aimerait prolonger le contrat de Lionel Messi en lui vendant un projet attrayant dans lequel Xavi Hernandez, Pep Guardiola, Carles Puyol ou encore Andrés Iniesta figureraient. Mais pour outre le problème de parvenir à les rapatrier, Font ferait face à d’autres difficultés à nature financières.

Le Barça ne pourrait pas payer Messi

Quand bien même le FC Barcelone, via la direction qui sera nommée dans les prochaines semaines, parviendrait à obtenir l’aval de Lionel Messi pour une prolongation de contrat, il n’est pas dit qu’il disposera des ressources nécessaires. Faisant face à une situation économique chaotique, le FC Barcelone doit rapidement trouver un moyen d’effectuer une coupe de 190M€ dans sa masse salariale dans l’optique de retrouver une sérénité financière. Selon Quim Domènech, le Barça ne sera pas en mesure de payer le salaire mirobolant de Lionel Messi la saison prochaine. Et d’après lui, son départ à la fin de la saison serait déjà une certitude. De quoi jeter un véritable froid sur son avenir alors que les courtisans se bousculeraient en coulisse pour mettre la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde gratuitement.

