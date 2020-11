Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle sortie fracassante de Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 5 novembre 2020 à 13h45 par A.M. mis à jour le 5 novembre 2020 à 13h48

Au cœur de la tempête à l'Olympique de Marseille suite aux premiers pas calamiteux en Ligue des Champions, André Villas-Boas a envoyé un message très clair sur son avenir.

Après une première saison durant laquelle il a été encensé pour avoir ramené l'OM en Ligue des Champions, André Villas-Boas est cette fois-ci dans l'œil du cyclone. Et pour cause, pour son retour en C1, le club olympien offre un visage très décevant et se retrouve déjà hors course pour une qualification en huitièmes de finale après avoir concédé trois défaites lors des trois premiers matches de groupe. Et il n'en fallait pas plus pour mettre fin à l'état de grâce du Portugais vivement critiqué pour ses choix tactiques, mais également pour le fond de jeu proposé. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a ainsi évoqué son avenir alors que son contrat à l'OM prend fin en juin prochain.

«Je ne suis pas ici pour l'argent, ni pour rejoindre un autre gros club»