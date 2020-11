Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Solskjaer évoque son avenir !

Publié le 5 novembre 2020 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 5 novembre 2020 à 10h21

Alors que les performances de Manchester United sont très approximatives ces derniers temps, certains médias se sont interrogés sur l’avenir de Solskjaer à la tête de Red Devils. Le tacticien norvégien a répondu fermement.