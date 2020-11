Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec à prévoir l’été prochain à cause… de Mourinho ?

Publié le 5 novembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Dans le viseur d’un bon nombre de clubs européens lors du dernier mercato dont le FC Barcelone et l’Inter, Tanguy Ndombele est finalement resté à Tottenham. Et alors que le Barça songerait à retenter sa chance l’été prochain, l’international français pourrait poursuivre son aventure londonienne grâce à José Mourinho et l’ensemble du vestiaire qui placeraient leur confiance en lui.

Il a fallu une année d’adaptation. Recruté pour plus de 60M€ à l’été 2019 après sa belle saison avec l’OL, Tanguy Ndombele est l’opération la plus onéreuse de l’histoire de Tottenham. Cependant, ses premiers pas chez les Spurs n’ont pas été glorieux et le licenciement de Mauricio Pochettino qui a entraîné l’arrivée de José Mourinho n’a pas fait ses affaires. Comme en témoignent les propos du Special One l’hiver dernier et les rumeurs étalées dans la presse, le milieu de terrain n’était pas dans les grâces de son nouvel entraîneur. Une échauffourée aurait d’ailleurs éclaté lors du restart au cours duquel l’international français aurait assuré à Mourinho qu’il ne jouerait plus jamais sous ses ordres. Finalement, Ndombele est parvenu à inverser la tendance alors qu’en parallèle son nom était lié au PSG, au FC Barcelone ou encore à l’Inter lors du dernier mercato. « Si j’ai pensé à partir cet été avec l’intérêt de l’Inter ? Je me suis posé la question si je devais partir ou pas. Mais de toute manière, le président m’a dit qu’il voulait me garder. Ça se passe plutôt bien cette saison, ça se passe bien avec le coach. Chacun a mis son égo de côté. » . Voici le message que Tanguy Ndombele a fait passer la semaine dernière à Canal+ . En quête de renforts au milieu de terrain, le FC Barcelone aurait gardé le dossier Ndombele ouvert en marge du prochain mercato estival. C’est du moins l’information communiquée par Fabrizio Romano lors du Here We Go Podcast. Mais l’opération s’annonce très épineuse.

Mourinho satisfait de Ndombele sur qui il compte

En marge du déplacement de Tottenham en Bulgarie pour le match de Ligue Europa ce jeudi face à Ludogorets, José Mourinho a été interrogé par la presse sur son ressenti concernant la progression de Tanguy Ndombele. The Special One n’a pas caché sa satisfaction et voit plus grand pour l’international français. « En ce moment, je suis heureux (avec lui). Je pense toujours qu'il peut faire mieux. Son potentiel est énorme. Est-ce qu'il va bien ? Oui. Est-ce que je suis heureux avec lui ? Oui, je suis heureux avec lui mais je pense toujours qu'il peut faire plus. Il peut être plus en forme, il peut nous donner 90 minutes sans problème. Il peut être meilleur qu'il ne l'est. Bien sûr qu'il est heureux parce qu'il joue, je suis heureux parce qu'il fait des choses importantes ». a dans un premier assuré José Mourinho lors de son passage en conférence de presse mercredi. L’entraîneur de Tottenham s’est d’ailleurs projeté sur le reste de la saison et outre cela pour Ndombele chez les Spurs où il pourrait bien avoir un avenir radieux sous ses ordres. « Je vois l'avenir probablement mieux parce que, comme je le disais, son potentiel est énorme, mais je dois essayer d'éduquer les joueurs, je dois essayer de donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas ici pour être leur meilleur ami, je suis ici pour être leur entraîneur avant tout et je ne serai jamais différent de ce que je suis. Donc quand je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. En ce moment, je suis très heureux avec lui » . Entier comme à son habitude, José Mourinho semble compter sur Tanguy Ndombele. Et en plus de la confiance de son entraîneur, l’international français serait désormais parfaitement intégré à Tottenham autant sur le terrain qu’en dehors.

Moussa Sissoko évoque une intégration totale du Français à Tottenham