Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué en rajoute une couche sur Bartomeu !

Publié le 5 novembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Après la démission de Josep Maria Bartomeu de la présidence de Barcelone, le club catalan continue sa route. Certains cadres, à l’image de Gerard Piqué, ont expliqué leur point de vue sur Bartomeu.

Il sera finalement resté cinq ans. Josep Maria Bartomeu n’est plus le président de Barcelone. Il avait donné sa démission suite à de nombreuses polémiques autour du feuilleton Messi ou encore des problèmes financiers du club. Le divorce avec les joueurs semblait bien consumé depuis longtemps. Car, si certains ne répondaient déjà plus aux messages de Josep Maria Bartomeu, d’autres, comme Gerard Piqué, n’était plus en accord avec la politique financière menée par le club.

« Il était nécessaire d’apporter du changement »