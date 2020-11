Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de flamme à prévoir pour cet international français ?

Publié le 4 novembre 2020 à 21h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec l’élection d’un futur président, l’avenir est déjà préparé en Catalogne. Et un objectif mènerait directement à un international français.

La révolution va enfin pouvoir se dérouler au FC Barcelone. Avec la démission de Josep Maria Bartomeu, le club catalan changera prochainement de président et l’heureux élu donnera la nouvelle marche à suivre. Alors que les candidats sont nombreux, chacun à son programme avec différents désirs pour établir le nouveau visage du club catalan. Ce changement de direction se répercutera donc sur l’effectif de Ronald Koeman, qui a lui aussi certains désirs. En janvier, le Néerlandais souhaiterait notamment enfin accueillir Memphis Depay et Eric Garcia. A moins qu’ils ne débarquent l’été prochain, quand ils seront libres, date à laquelle d’autres joueurs pourraient rejoindre le FC Barcelone.

Ndombele pas oublié ?