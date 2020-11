Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle précision de taille sur le dossier Pedri !

Publié le 4 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Arrivé cet été au FC Barcelone après avoir terminé la saison à Las Palmas, Pedri réalise des débuts tonitruants sous les couleurs Blaugranas, et les 6M€ dépensés par les dirigeants catalans apparait déjà comme une belle affaire. Toutefois, le montant du transfert pourrait considérablement augmenter dans les prochains mois...

Si le FC Barcelone traverse l'une des périodes les plus compliquées de son histoire moderne, les Blaugrana ont toutefois toujours quelques lueurs d'espoir, notamment concernant l'avenir du club. Si les cadres comme Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé ne sont pas à la hauteur des attentes des dirigeants du FC Barcelone, les jeunes Pedri et Ansu Fati font actuellement le bonheur de Ronald Koeman en ce début de saison. Recruté l'hiver dernier à Las Palmas contre un montant de 6M€ mais arrivé en Catalogne seulement cet été, Pedri réalise un début de saison particulièrement convaincant. A seulement 17 ans, le jeune international espagnol espoir a été titularisé face au Real Madrid et la Juventus de Turin, et son recrutement apparait déjà comme une belle opération pour le FC Barcelone...

Un transfert pouvant monter jusqu'à 22M€