Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur le retour de cet indésirable !

Publié le 5 novembre 2020 à 11h00 par T.M.

Aujourd’hui à Tottenham, Sergio Reguilon pourrait encore revenir au Real Madrid. A moins que le principal intéressé n’en décidé autrement…

Barré par Ferland Mendy et Marcelo dans le couloir gauche de la défense du Real Madrid, Sergio Reguilon a jugé bon de quitter à nouveau la Casa Blanca. Après un prêt au FC Séville, l’Espagnol a cette fois été transféré définitivement à Tottenham. Toutefois, entre les Merengue et le latéral, le lien ne serait pas totalement rompu. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées lors de son podcast There We Go , Reguilon pourrait bien revenir au Real Madrid d’ici 2 ou 3 ans grâce à une clause de rachat présente dans son contrat.

Reguilon aura le dernier mot !

Pourrait-on revoir Sergio Reguilon au Real Madrid ? Dans la suite de son podcast, Fabrizio Romano a lâché une information très importante à ce sujet. Ainsi, tout serait entre les mains du désormais joueur de Tottenham. Comme l’a expliqué le journaliste, c’est Reguilon qui aurait le dernier mot concernant son retour au Real Madrid. S’il ne veut pas retrouver la capitale espagnole, alors la direction madrilène ne pourra rien faire.