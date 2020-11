Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pourrait plomber un dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 5 novembre 2020 à 19h45 par B.C.

En fin de contrat à l'issue de la saison, David Alaba devrait quitter le Bayern Munich dans les prochains mois. Plusieurs clubs seraient déjà sur les traces de l'international autrichien, notamment le PSG, mais Pini Zahavi, grand artisan du transfert de Neymar à Paris, pourrait éloigner son joueur du club de la capitale. Explications.

Après plusieurs mois de négociation avec ses dirigeants, David Alaba semble bien parti pour quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison. Herbert Hainez, président du club allemand, a affirmé il y a quelques jours avoir retiré son offre pour le nouveau bail de l'Autrichien : « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre. » Le joueur de 28 ans sera donc libre de s'engager dans le club de son choix dès le 1er janvier en vue de la saison prochaine s'il ne trouve aucun accord avec le Bayern d'ici là, et les mastodontes sont déjà positionnés. Le PSG, la Juventus, Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid sont annoncés parmi les prétendants, et l'un de ces clubs pourrait être avantagé par l'agent d'Alaba.

Zahavi disposé à envoyer Alaba au Real Madrid ?