Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande indication sur l’avenir de N’Golo Kanté !

Publié le 4 novembre 2020 à 21h30 par T.M.

Toujours à Chelsea, N’Golo Kanté reste toutefois au centre des rumeurs pour son avenir. Mais chez les Blues, le cas du Français pourrait déjà être tranché.

Durant le dernier mercato, Chelsea n’a pas vraiment été gêné par la crise et a dépensé énormément pour renforcer l’effectif de Frank Lampard. Timo Werner, Hakim Ziyech ou encore Ben Chilwell ont ainsi rejoint les Blues. Mais de l’autre côté, il faut compenser et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Pendant longtemps, il a notamment été question d’une vente de N’Golo Kanté, qui aurait pu rapporter un véritable pactole au club londonien. Annoncé à l’Inter Milan ou au Real Madrid, le champion du monde est finalement resté à Chelsea. Malgré tout, l’incertitude plane toujours au-dessus de l’avenir de Kanté. Un doute qui n’est pas vraiment là au sein de la direction des Blues.

Pas de départ au programme ?