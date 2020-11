Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait pris sa décision pour son avenir !

Publié le 5 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021 au Real Madrid, Sergio Ramos serait sur les tablettes du PSG. Toutefois, pour l'Espagnol, un départ ne serait pas d'actualité.

En marquant, une nouvelle fois de la tête, mardi soir en Ligue des champions face à l’Inter Milan (victoire 3-2), Sergio Ramos a inscrit son 100e but avec le Real Madrid. L’Espagnol est un peu plus entré dans la légende de son équipe, alors que leur histoire commune pourrait s’arrêter en juin. À 34 ans, le joueur sera en fin de contrat à l’issue de la saison, et les négociations coinceraient avec la direction des Merengue , qui a une politique très stricte pour prolonger des joueurs de plus de 30 ans. Une ouverture dans laquelle le PSG serait prêt à s’engouffrer pour récupérer le défenseur central gratuitement l'été prochain.

Ramos veut terminer au Real