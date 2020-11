Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un possible retour d’un indésirable de Zinedine Zidane ?

Publié le 4 novembre 2020 à 22h00 par T.M.

Durant le dernier mercato, Sergio Reguilon a quitté le Real Madrid pour Tottenham. Néanmoins, un retour de l’Espagnol au sein de la Casa Blanca ne serait clairement pas à exclure. Explications.

Auteur d’une dernière saison intéressante avec le FC Séville, Sergio Reguilon espérait certainement avoir enfin sa chance au Real Madrid. Cela n’a toutefois pas été le cas. Voyant Zinedine Zidane préférer Ferland Mendy et Marcelo dans le couloir gauche de la défense, l’Espagnol n’a eu d’autre choix que de nouveau quitter les Merengue. Et cette fois, c’est définitivement que Reguilon a fait ses valises. Courtisé par de nombreux clubs, le joueur de 23 a rejoint José Mourinho à Tottenham. Mais entre le Real Madrid et l’Ibérique, le lien ne serait pas totalement rompu.

Enfin une chance pour Reguilon ?