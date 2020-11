Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane sur le départ ?

Auteur d'un début de saison convaincant, Brahim Diaz aurait d'ores et déjà convaincu les dirigeants de l'AC Milan, qui souhaiteraient négocier le transfert définitif du jeune milieu offensif prêté sans option d'achat par le Real Madrid cette saison.

Recruté en provenance de Manchester CIty lors du mercato hivernal 2018, Brahim Diaz n'est jamais parvenu à s'imposer au Real Madrid. Alors qu'il n'a disputé que dix rencontres toutes compétitions confondues la saison passée et que Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui cette saison, les dirigeants madrilènes ont décidé d'envoyer le jeune international espoir espagnol en prêt du côté de l'AC Milan afin qu'il puisse gagner du temps de jeu et de l'expérience. Auteur d'un début de saison tonitruant avec le club lombard, Brahim Diaz aurait d'ores et déjà répondu aux attentes des dirigeants Rossoneri ...

L'AC Milan veut conserver Brahim Diaz