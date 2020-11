Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste à 150M€ pour remplacer Luis Suarez ?

Publié le 5 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Toujours en quête d’un attaquant pour remplacer Luis Suarez, Barcelone devrait sortir le chéquier s’il veut attirer Darwin Nunez (Benfica).

Barcelone s’est séparé de Luis Suarez lors de la dernière fenêtre de mercato. L’attaquant uruguayen est parti vers l’Atletico, mais n’a pas été remplacé par les dirigeants de Barcelone. Même si l’arrivée prochaine d’un nouveau président pourrait faciliter la signature d’un numéro 9, le club catalan continue de s’activer sur plusieurs fronts. Memphis Depay (OL) ou Lautaro Martinez (Inter) ont déjà été évoqué cet été. Mais ces derniers jours, la piste menant à Darwin Nunez (Benfica) avait pris de l’ampleur. Mais pourrait aussi retomber rapidement ?

« Celui qui voudra Darwin Nunez, il devra payer plus »